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Володин: Госдума 20 февраля обсудит запрет рекламы на ресурсах иноагентов

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Государственной думы на пленарном заседании 20 февраля обсудят запрет рекламы на ресурсах иностранных агентов.
Володин: Госдума 20 февраля обсудит запрет рекламы на ресурсах иноагентов
  • © duma.gov.ru

Как говорится в Telegram законодательного органа, он заявил об этом по итогам заседания Совета Думы.

«Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь», — приводится заявление Володина.

Под законопроектом стоят подписи 395 депутатов Госдумы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.

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