Психолог Лысакова: с синдромом понедельника поможет справиться режим

Психолог Анастасия Лысакова посоветовала людям, испытывающим сложности с началом рабочей недели (так называемый синдром понедельника) придумывать для себя дополнительные стимулы похода в офис.

К примеру, можно договориться о встрече с коллегой, чтобы начать неделю с приятного общения и чашки кофе, сообщила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Лысакова также посоветовала соблюдать режим сна.

«Необходимо понять, что понедельник всё равно наступит. По возможности с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник надо ложиться примерно в то время, которое необходимо для того, чтобы выспаться», — добавила психолог.

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