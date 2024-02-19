В Подмосковье показатель ранней диагностики рака вырос на 2,5% в 2023 году

В Медучреждениях Московской области показатель ранней диагностики онкологии, когда заболевание обнаруживается на первой и второй стадиях, вырос на 2,5% к концу 2023 года.

Об этом сообщает «Радио 1».

По итогам 2022 года этот показатель составлял 60,3%, а в 2023-м доля раннего выявления среди всех онкологических заболеваний выросла до 62,8%.

По словам первого зампредседателя правительства области Светланы Стригунковой, обнаружить различные заболевания на ранних стадиях помогают качественные и систематические медицинские обследования.

По её словам, в регионе развёрнута сеть из 24 центров амбулаторной онкологической помощи, функционирует также маммологический центр.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов передал представителям ряда городских и районных больниц ключи от 36 единиц нового медицинского транспорта.