В Подмосковье показатель ранней диагностики рака вырос на 2,5% в 2023 году
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Об этом сообщает «Радио 1».
По итогам 2022 года этот показатель составлял 60,3%, а в 2023-м доля раннего выявления среди всех онкологических заболеваний выросла до 62,8%.
По словам первого зампредседателя правительства области Светланы Стригунковой, обнаружить различные заболевания на ранних стадиях помогают качественные и систематические медицинские обследования.
По её словам, в регионе развёрнута сеть из 24 центров амбулаторной онкологической помощи, функционирует также маммологический центр.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов передал представителям ряда городских и районных больниц ключи от 36 единиц нового медицинского транспорта.