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В Подмосковье пройдёт конкурс среди педагогов допобразования

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В Министерстве образования Московской области заявили, что в регионе пройдёт Всероссийский конкурс среди педагогов дополнительного образования с хорошим денежным призом.
В Подмосковье пройдёт конкурс среди педагогов допобразования
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, вознаграждение в размере 100 тыс. рублей получат победители в девяти номинациях регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Ещё дополнительные 100 тыс. рублей получит абсолютный чемпион из их числа.

Ранее в Департаменте образования Курганской области рассказали о школьнике, победившем на международном конкурсе по математике.

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