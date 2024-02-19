В Подмосковье пройдёт конкурс среди педагогов допобразования

В Министерстве образования Московской области заявили, что в регионе пройдёт Всероссийский конкурс среди педагогов дополнительного образования с хорошим денежным призом.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, вознаграждение в размере 100 тыс. рублей получат победители в девяти номинациях регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Ещё дополнительные 100 тыс. рублей получит абсолютный чемпион из их числа.

Ранее в Департаменте образования Курганской области рассказали о школьнике, победившем на международном конкурсе по математике.