Форум «Сильные идеи для нового времени» стартовал в Москве

В Москве 19 февраля стартовала очная часть форума «Сильные идеи для нового времени» (СИНВ).

Форум организован АСИ и Фондом Росконгресс вместе с ВЭБ.РФ.

Участники открывающей сессии «Страну меняют люди» рассмотрели самые востребованные форматы поддержки идей и самые эффективные инструменты коммуникации между гражданами и государством. Также эксперты обсудили, как бизнес и власть должны поддерживать инициативы россиян.

«За прошедшие годы ваш масштабный проект укрепил свой авторитет, получил деятельную поддержку со стороны органов власти, крупных российских корпораций, общественных организаций, помог многим талантливым людям, целым бизнес-командам осуществить задуманное, воплотить в жизнь намеченные планы», — отметил в приветствии участникам форума президент России Владимир Путин.

Российский лидер поблагодарил всех участников события, авторов идей, экспертов и наставников за большую, востребованную работу, талант, энтузиазм и подвижничество, за созидательный вклад в развитие страны.

Ежегодно организаторы и партнёры форума помогают с реализацией более 1 тыс. проектов, отобранных экспертами. С 2020 года почти 5 тыс. лидеров идей получили различную поддержку. Это участие в акселерационных и образовательных программах, возможность бесплатно участвовать в ключевых мероприятиях, например ПМЭФ или ВЭФ, презентации идей органам власти, заинтересованным партнёрам, а также продвижение в медиа и повышение узнаваемости.

Идеи суммарно привлекли инвестиции в объёме более 2 млрд рублей — от различных венчурных фондов, институтов развития, вузов, а также в рамках региональной поддержки.

Ранее стало известно, что в Москве 12 марта состоится Всероссийский форум с международным участием «Россия — Дом народов».