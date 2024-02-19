Источник RT: в Лобне разминировали автомобиль с взрывчаткой
По словам жителя одного из домов, которые были эвакуированы, все ближайшие дворы были оцеплены.
«Нам сказали идти в противоположную от улицы Дружбы сторону — именно там стояла та Škoda с взрывчаткой. Мы, честно говоря, думали, что это учения», — поделился он.
Ранее сообщалось, что режим оповещения о чрезвычайной ситуации ввели в Лобне.
Позднее врио главы города Анна Кротова заявила, что эвакуация жителей из-за информации о заминированном автомобиле в Лобне завершена.