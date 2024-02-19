Источник RT: в Лобне разминировали автомобиль с взрывчаткой

Машину с взрывчаткой разминировали в Лобне Московской области, рассказал источник RT в экстренных службах.

По словам жителя одного из домов, которые были эвакуированы, все ближайшие дворы были оцеплены.

«Нам сказали идти в противоположную от улицы Дружбы сторону — именно там стояла та Škoda с взрывчаткой. Мы, честно говоря, думали, что это учения», — поделился он.

Ранее сообщалось, что режим оповещения о чрезвычайной ситуации ввели в Лобне.

Позднее врио главы города Анна Кротова заявила, что эвакуация жителей из-за информации о заминированном автомобиле в Лобне завершена.