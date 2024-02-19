Режим оповещения о ЧС введён в подмосковной Лобне
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Об этом сообщает администрация Лобни.
«По информации МВД, в городском округе Лобня введён режим «Загорск». Он является разновидностью региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в настоящий момент проводятся проверочные мероприятия. Эвакуируются дома 4, 6, 13 по улице Мирная и дом 1 по улице Дружбы.
Власти призывают граждан не поддаваться панике и строго выполнять правила, установленные органами власти и распоряжением начальника гражданской обороны.