Режим оповещения о ЧС введён в подмосковной Лобне

Режим оповещения о чрезвычайной ситуации ввели в Лобне в Московской области.

Об этом сообщает администрация Лобни.

«По информации МВД, в городском округе Лобня введён режим «Загорск». Он является разновидностью региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в настоящий момент проводятся проверочные мероприятия. Эвакуируются дома 4, 6, 13 по улице Мирная и дом 1 по улице Дружбы.

Власти призывают граждан не поддаваться панике и строго выполнять правила, установленные органами власти и распоряжением начальника гражданской обороны.