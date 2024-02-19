Генпрокуратуру просят проверить сведения о недостаче на избирательном счёте Надеждина

В Генпрокуратуру России направлено обращение от имени главы ФПБК Виталия Бородина, в котором надзорное ведомство просят проверить правомерность расходования средств избирательного фонда политика Бориса Надеждина, который не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты России. В обращении ссылаются на данные ЦИК России, указывающие на задолженность штаба Надеждина по возврату полученных денег в размере более 1 млн рублей.

В направленном на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращении, с которым ознакомился RT, Бородин указывает, что 8 февраля во время рассмотрения в ЦИК вопроса о регистрации Надеждина с избирательного счёта политика исчезла крупная сумма денег. Так, если в 12:49 мск на его избирательном счёте находился 1 345 771 рубль, то уже в 13:34 мск остаток составлял всего 5 тыс. рублей.

Глава ФПБК обращает внимание Генпрокуратуры на то, что, по данным зампреда ЦИК России Николая Булаева, задолженность по возврату денег, поступивших на избирательный счёт Надеждина, составляет 1 125 786 рублей. В течение десяти дней эти средства не были возвращены их отправителям, что может стать причиной составления соответствующего административного протокола.

Виталий Бородин просит Генпрокуратуру России провести проверку изложенной информации на предмет возможного нарушения законодательства страны о президентских выборах и принять меры прокурорского реагирования в случае её подтверждения.

Как ранее сообщал RT, Верховный суд России отклонил иск Бориса Надеждина, оспаривавшего решение ЦИК о требованиях к сбору подписей для регистрации кандидатом в президенты России. Основное судебное разбирательство о недопуске Надеждина к регистрации продолжается. Следующее заседание в Верховном суде по иску Надеждина состоится 21 февраля.