В ЦИК допустили возможность составления административного протокола на Надеждина

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заявил о возможности составления административного протокола в отношении политика Бориса Надеждина. Его причиной может стать невозврат средств людям, которые сделали пожертвования на его президентскую кампанию.

Как сообщает РИА Новости, Булаев отметил, что 8 февраля, во время дискуссии о регистрации кандидатов в президенты, на избирательном счёте Надеждина находилась крупная сумма денег. При этом в 12:49 на его счету было 1,345 млн рублей, а уже в 13:34, к концу дискуссии, 5000 рублей.

«Все остальные были сняты наличным способом, как я понимаю. При этом задолженность по возврату денег, неправомерно полученных, — 1 млн 125 тыс. 786 рублей. В течение 10 дней эти деньги не были перечислены, не были возвращены тем, кто перечислил эти деньги», — отметил он.

Булаев отметил, что в связи с этим, вероятно, будет «необходимость составить протокол об административном нарушении или на Бориса Борисовича (Надеждина), или на финансового уполномоченного».

Ранее ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты политику Борису Надеждину, лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу, Раде Русских и Анатолию Баташеву.