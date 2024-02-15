Верховный суд отклонил иск Надеждина из-за подписей к выборам

Верховный суд России отклонил первый иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом в президенты.

Об этом сообщает ТАСС.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласил решение судья.

Уточняется, что данный иск связан с требованием Центральной избирательной комиссии о том, что сбор подписей могли вести только те сборщики, которые были зарегистрированы в регионе прописки подписантов.

Ранее ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты политику Борису Надеждину, лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу, Раде Русских и Анатолию Баташеву.