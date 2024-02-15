RT в Telegram
Подпишись

Верховный суд отклонил иск Надеждина из-за подписей к выборам

Короткая ссылка
Верховный суд России отклонил первый иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом в президенты.
Верховный суд отклонил иск Надеждина из-за подписей к выборам
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласил решение судья.

Уточняется, что данный иск связан с требованием Центральной избирательной комиссии о том, что сбор подписей могли вести только те сборщики, которые были зарегистрированы в регионе прописки подписантов.

Ранее ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты политику Борису Надеждинулидеру «Коммунистов России» Сергею МалинковичуРаде Русских и Анатолию Баташеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить