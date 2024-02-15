Верховный суд отклонил иск Надеждина из-за подписей к выборам
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласил решение судья.
Уточняется, что данный иск связан с требованием Центральной избирательной комиссии о том, что сбор подписей могли вести только те сборщики, которые были зарегистрированы в регионе прописки подписантов.
Ранее ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты политику Борису Надеждину, лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу, Раде Русских и Анатолию Баташеву.