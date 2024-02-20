В России предложили ограничить арест жилых помещений за несущественные долги

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить арест и продажу жилой недвижимости в рамках взыскания долгов. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что в соответствии с действующим законодательством взыскание по исполнительным документам должника не может быть обращено на единственное жилое помещение гражданина либо земельный участок, на котором располагается данное жильё.

При этом в средствах массовой информации нередко появляются новости о том, что у очередного гражданина за несущественный долг, равный одному-двум размерам МРОТ, был арестован один из находящихся в собственности объектов недвижимости и реализован в счёт погашения долга по цене значительно ниже рыночной.

При этом были ситуации, когда должник — собственник арестованной квартиры узнавал о её продаже уже постфактум, что становилось причиной судебных разбирательств, отметил Орлов.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты в части введения запрета на арест и реализацию жилых помещений и земельных участков в рамках взыскания по исполнительным документам, если сумма долга гражданина составляет менее 1 млн рублей, помимо уже существующего запрета на взыскание с единственного жилого помещения независимо от суммы долга», — говорится в тексте обращения.

Ранее RT рассказал истории трёх россиян, столкнувшихся с продажей квартир судебными приставами из-за небольших долгов. Почти во всех случаях должники узнавали о сделке в последний момент, а сама недвижимость уходила с молотка по сильно заниженным ценам.

Как выяснил RT, для судебных приставов практически нет ограничений, чтобы арестовывать, изымать и продавать имущество должников: если начато исполнительное производство, оспаривать действия приставов в большинстве случаев приходится только через суд.

Подробнее — в материале RT.