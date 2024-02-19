Психолог Чилибьева: азам финансовой грамотности можно обучать с шести лет

Психолог и контент-продюсер Skysmart Ирина Чилибьева рассказала, как научить ребёнка обращаться с деньгами.

Давать карманные деньги ребёнку можно с шести лет, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Дошкольникам можно давать небольшие суммы ежедневно, младшеклассникам — чуть больше и раз в неделю.

«Объясните, что можно купить на те 10—20 рублей, которые вы им дали, спросите, как ребёнок планирует потратить эти деньги», — посоветовала Чилибьева.

В 9—10 лет ребёнку можно доверить не только его личные деньги, но и семейные, к примеру отправив за продуктами в магазин.

Психолог отметила, что ребёнка важно обучить навыкам планирования и разумной экономии, а также не критиковать его за неправильный выбор, дав возможность самому учиться на своих ошибках. Она также посоветовала вместе играть в экономические настольные игры, такие как «Монополия».

Ранее сообщалось, что в Москве в сети кинотеатров «Мослекторий» в феврале проходят просветительские кинопоказы на тему повышения финансовой грамотности.