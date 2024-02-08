В Москве пройдёт серия кинопоказов для повышения финансовой грамотности

В Москве просветительские кинопоказы в сети кинотеатров «Мослекторий» стартуют в феврале. Финансовые темы, которые затронуты в фильмах, можно будет обсудить с экспертом.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Финансовые кинолектории работают в Москве уже более года, сообщила руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

«Это современный формат, в рамках которого горожане могут бесплатно посмотреть фильм, а затем обсудить финансовое поведение киногероев с экспертами и получить полезные практические советы», — отметила она.

Финансовый киносезон в 2024 году начнётся с показа фильма «Жмот» в кинотеатре «Салют».

В рамках сезона москвичи смогут посмотреть фильмы на восемь тем.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.