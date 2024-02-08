В Москве пройдёт серия кинопоказов для повышения финансовой грамотности
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Финансовые кинолектории работают в Москве уже более года, сообщила руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.
«Это современный формат, в рамках которого горожане могут бесплатно посмотреть фильм, а затем обсудить финансовое поведение киногероев с экспертами и получить полезные практические советы», — отметила она.
Финансовый киносезон в 2024 году начнётся с показа фильма «Жмот» в кинотеатре «Салют».
В рамках сезона москвичи смогут посмотреть фильмы на восемь тем.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.