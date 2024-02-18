Депутат ГД Гаврилов предупредил о последствиях выращивания ипомеи трёхцветной
Депутат ГД Гаврилов: за выращивание ипомеи трёхцветной грозит лишение свободы
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, теперь на земельном участке нельзя выращивать это растение.
«Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. Хранение или получение даже 3 гр семян ипомеи трёхцветной рассматривается уже как уголовное преступление», — сказал Гаврилов.
Депутат уточнил, что санкции за нарушение включают в себя лишение свободы сроком до двух лет.
По словам Гаврилова, в семечках этого растения содержатся галлюциногенные, наркотические вещества.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о разоблачении в России управляемой с Украины сети лабораторий по производству наркотиков.