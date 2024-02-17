СК организовал проверку из-за взрыва в спортшколе Мелитополя

Запорожское следственное управление СК России организовало проверку после того, как несколько человек получили незначительные травмы в результате взрыва в детско-юношеской спортивной школе города Мелитополь.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что 17 февраля в ДЮСШ №3 во время демонстрации оружия (ручного противотанкового гранатомета) в ходе турнира по самбо было произведено непроизвольное нажатие на курок.

«В результате произошла детонация боеприпаса, несколько человек получили незначительные травмы, им была оказана медицинская помощь, никто не госпитализирован. По данному... проводится процессуальная проверка», — отмечается в заявлении.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки обстоятельств травмирования девочки на уроке физкультуры в школе Златоуста Челябинской области.