Дочь Кадырова наградили орденом ДНР
«Искренне поздравляю вице-премьера Правительства ЧР по социальному блоку Айшат Рамзановну Кадырову с вручением ей ордена ДНР!» — написал он в Telegram.
По словам Дудаева, Айшат Кадырова лично посещала ДНР с гуманитарной миссией, в ходе которой навестила чеченских бойцов на передовой.
В ноябре 2023 года орденом «За служение религии Ислам» I степени был награждён сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 15-летний Адам Кадыров.
Также в ноябре сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова получили высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).