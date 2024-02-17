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Дочь Кадырова наградили орденом ДНР

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Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьера республики по социальному блоку Айшат Кадырову наградили орденом ДНР, заявил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Искренне поздравляю вице-премьера Правительства ЧР по социальному блоку Айшат Рамзановну Кадырову с вручением ей ордена ДНР!» — написал он в Telegram.

По словам Дудаева, Айшат Кадырова лично посещала ДНР с гуманитарной миссией, в ходе которой навестила чеченских бойцов на передовой.

В ноябре 2023 года орденом «За служение религии Ислам» I степени был награждён сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 15-летний Адам Кадыров.

Также в ноябре сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова получили высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

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