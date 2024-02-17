Минздрав установил перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

Минздрав России предложил расширить перечень состояний, при которых оказывается первая помощь и подготовил новый порядок её оказания.

«Утвердить прилагаемый Порядок оказания первой помощи», — говорится в проекте.

Так, например, планируется разрешить оказание первой помощи без согласия пострадавшего, родителей или законного представителя, если отсутствует выраженный до начала её оказания отказ гражданина. Также разрешается оказание помощи по инструкциям от диспетчера по приёму вызова на сокрой помощи. При этом можно будет использовать отдельные лекарства и подручные средства, не входящие в состав аптечек.

В перечне состояний, при которых может оказываться первая помощь, фигурирует отсутствие сознания, остановка дыхания или сердцебиения, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, разные наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения и т.д.

Президент России Владимир Путин ранее посетил специальную выставку Форума будущих технологий, где ему представили передовые российские медицинские технологии и разработки.

В январе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести обучение чиновников и бюджетников оказанию первой медицинской помощи.