В Подмосковье направят 8 млрд рублей на мероприятия в сфере культуры в 2024 году

В бюджете Московской области предусмотрено 8 млрд рублей на мероприятия в сфере культуры в 2024 году.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

В конце 2023 года в бюджете региона на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов на реализацию госпрограммы «Культура и туризм Подмосковья» было заложено около 23 млрд рублей.

За три года планируется капремонт и полное переоснащение 21 культурно-досугового учреждения и 16 детских школ искусств. Также будет закуплен транспорт для сельских автоклубов.

Предусмотрена и реставрация ряда усадеб, а также дачи Боткина в Чехове.

Что касается 2024 года, то из 8 млрд рублей половина пойдёт на ремонт 13 домов культуры, семи детских школ искусств, двух музеев и другие работы. На нужды музеев направят 296 млн рублей, на создание модульных библиотек и пополнение их фондов — 100 млн.

Ранее директор Государственного театра оперы и балета Удмуртии Алексей Фомин рассказал о культурных проектах в регионе, в том числе о проекте «Музыка летом».