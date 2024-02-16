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В театре оперы и балета Удмуртии рассказали о культурных проектах в регионе

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Директор Государственного театра оперы и балета Удмуртии Алексей Фомин рассказал о культурных проектах в регионе, в том числе о проекте «Музыка летом».
В театре оперы и балета Удмуртии рассказали о культурных проектах в регионе
  • Gettyimages.ru
  • © AngelaMacario

«В 2016 году мы поставили шатёр около филармонии, начали транслировать классическую музыку. Потом были попытки разовых историй по городу на площадках. Но окончательно всё поменялось в 2020 году во время пандемии. Когда репетировать было можно, а концерты в помещениях давать нельзя», — цитирует Фомина izhlife.ru.

По его словам, сейчас такие летние музыкальные концерты собирают тысячи зрителей на Центральной площади и в парках города.

Ещё один проект — международный музыкальный фестиваль «На родине П.И. Чайковского», история которого началась в 1958 году.

«Удмуртия может быть центром притяжения для любителей академической музыки со всей России. Фестиваль стал заметен. Фестиваль действительно начал привлекать в том числе и какие-то экономические истории. Мы историю нашего периода начинали с трёх концертов в зале, а сейчас это более 12 тыс. проданных билетов», — отметил Фомин.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области создали оргкомитет по празднованию 100-летия со дня рождения Ростроповича.

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