В Оренбургской области создали оргкомитет по празднованию 100-летия со дня рождения Ростроповича

В Оренбургской области создали оргкомитет по празднованию 100-летия со дня рождения Мстислава Ростроповича. Его возглавил губернатор Денис Паслер.

Об этом сообщает RIA56.

«Оренбуржье гордится тем, что судьба выдающегося музыканта Мстислава Ростроповича связана с нашим регионом. Мы бережно храним память о нём, его творческое наследие. В Оренбурге создан первый и пока единственный в России Дом-музей семьи Ростроповичей», — заявил Паслер.

По его словам, ежегодно в регионе проходит международный фестиваль Ростроповича, очередной запланирован на май 2024 года.

«К юбилейной дате планируем организовать особенные, запоминающиеся события, достойные имени маэстро и его вклада в мировую музыкальную культуру, — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа определили финалистов первого международного конкурса молодых исполнителей «Симфония Ямала».