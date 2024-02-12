RT в Telegram
Подпишись

Конкурс молодых исполнителей «Симфония Ямала» завершился в Салехарде

Короткая ссылка
В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа определили финалистов первого международного конкурса молодых исполнителей «Симфония Ямала».
Конкурс молодых исполнителей «Симфония Ямала» завершился в Салехарде
  • © yanao.ru

Обладателями Гран-при стали сразу два музыканта: скрипачка из России Стефания Поспехина и пианист из Китая Мин Жуй, сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на пресс-службу ямальского правительства.

Конкурсные мероприятия проходили четыре дня и транслировались в социальных сетях при содействии Росконцерта.

Всего 13 участников были объявлены призёрами в различных номинациях.

«О тех больших талантах, которые мы сегодня открыли, вскоре узнают во всём мире. Они будут помнить, что их карьера начиналась здесь, на Ямале. То, что ещё какое-то время назад сложно было представить, сегодня произошло», — прокомментировал художественный руководитель конкурса народный артист России Денис Мацуев.

Ранее начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов в беседе с НСН рассказал о мероприятиях, приуроченных к китайскому Новому году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить