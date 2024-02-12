Конкурс молодых исполнителей «Симфония Ямала» завершился в Салехарде

В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа определили финалистов первого международного конкурса молодых исполнителей «Симфония Ямала».

Обладателями Гран-при стали сразу два музыканта: скрипачка из России Стефания Поспехина и пианист из Китая Мин Жуй, сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на пресс-службу ямальского правительства.

Конкурсные мероприятия проходили четыре дня и транслировались в социальных сетях при содействии Росконцерта.

Всего 13 участников были объявлены призёрами в различных номинациях.

«О тех больших талантах, которые мы сегодня открыли, вскоре узнают во всём мире. Они будут помнить, что их карьера начиналась здесь, на Ямале. То, что ещё какое-то время назад сложно было представить, сегодня произошло», — прокомментировал художественный руководитель конкурса народный артист России Денис Мацуев.

Ранее начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов в беседе с НСН рассказал о мероприятиях, приуроченных к китайскому Новому году.