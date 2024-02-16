Мишустин поручил до осени 2025 года создать единую базу генетической информации

Национальная база генетической информации должна быть создана и введена в эксплуатацию до 1 сентября 2025 года. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, разработкой и вводом в эксплуатацию единой базы генетической информации займётся Министерство науки и высшего образования России.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин посетил специальную выставку Форума будущих технологий, где ему представили передовые российские медицинские разработки.