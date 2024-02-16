RT в Telegram
Подпишись

Путин анонсировал повышение президентской и правительственной стипендий

Короткая ссылка
Президентская и правительственная стипендии, которые выдаются студентам в России, в ближайшее время будут значительно повышены, заявил глава государства Владимир Путин.
Путин анонсировал повышение президентской и правительственной стипендий
  • РИА Новости

В ходе встречи с работниками завода в индустриальном парке «Станкомаш» Путину сообщили, что благодаря стипендиям студенты могут совмещать учёбу с другой деятельностью — хобби. В ответ на это Путин пообещал повысить стипендии.

«Сейчас ещё правительственную стипендию, президентскую мы повысим существенно», — сказал президент.

В конце января глава российского государства объявил о повышении президентской стипендии до 30 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить