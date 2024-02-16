Путин анонсировал повышение президентской и правительственной стипендий
- РИА Новости
В ходе встречи с работниками завода в индустриальном парке «Станкомаш» Путину сообщили, что благодаря стипендиям студенты могут совмещать учёбу с другой деятельностью — хобби. В ответ на это Путин пообещал повысить стипендии.
«Сейчас ещё правительственную стипендию, президентскую мы повысим существенно», — сказал президент.
В конце января глава российского государства объявил о повышении президентской стипендии до 30 тыс. рублей.