Путин объявил о повышении президентской стипендии до 30 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин объявил о повышении президентской стипендии до 30 тыс. рублей.

«Мною принято решение повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей», — сказал он на встрече с учащимися Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде.

По словам Путина, правительство также планирует повысить уровень стипендий — правительственная выплата будет около 20 тыс. рублей.

Также Путин заявил, что переход на новую систему образования в России будет плавным.

RT ведёт прямую трансляцию общения Путина с учащимися Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде.