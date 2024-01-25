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Путин объявил о повышении президентской стипендии до 30 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин объявил о повышении президентской стипендии до 30 тыс. рублей.

«Мною принято решение повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей», — сказал он на встрече с учащимися Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде.

По словам Путина, правительство также планирует повысить уровень стипендий — правительственная выплата будет около 20 тыс. рублей.

Также Путин заявил, что переход на новую систему образования в России будет плавным.

RT ведёт прямую трансляцию общения Путина с учащимися Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде.

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