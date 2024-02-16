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Минпромторг: торговым сетям нужно вернуть газеты и журналы в розничные магазины

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Минпромторг призывает торговые сети России в течение месяца подготовиться к возвращению газет и журналов в розничные магазины, в противном случае ведомству придётся прибегнуть к нормативному регулированию.
Минпромторг: торговым сетям нужно вернуть газеты и журналы в розничные магазины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Как подчеркнул замминистра, для того чтобы россияне имели свободный доступ к отечественным газетам и журналам, торговле нужно наладить продуктивное взаимодействие с издателями.

«Вся работа по реализации печатной продукции системно организована, поэтому все отговорки представителей торговли о том, что печатная продукция не должна быть в розничных сетях, неуместны», — сказал Евтухов.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отметил, что ведущие российские торговые сети готовы обсуждать вопрос расширения ассортимента печатной прессы в магазинах.

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