Юрист Сунцова рассказала о нюансах юридической проверки вторичной квартиры

Ведущий юрист юридического департамента компании «ТСН Недвижимость» Елена Сунцова посоветовала при покупке вторичного жилья проверять семейное положение собственника.

«Необходимо запросить у собственника справку из ЗАГСа по форме № 15 «Об отсутствии факта государственной регистрации акта гражданского состояния» на момент приобретения права собственности либо нотариально удостоверенное согласие супруга на заключение сделки», — отметила эксперт в беседе с РИАМО.

Она сообщила, что при юридической проверке изучаются также все сведения об объекте недвижимости: информация в правоустанавливающих документах со сведениями из ЕГРН, история перехода прав, отсутствие обременений, запретов, арестов в отношении квартиры.

Кроме того, стоит убедиться, что в объекте недвижимости отсутствуют зарегистрированные лица, за которыми сохраняется право пользования и проживания. Также необходимо выяснить, использовался ли при покупке маткапитал и проводилась ли перепланировка, подчеркнула Сунцова.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин назвал покупку квартиры без ремонта выгодным вариантом.