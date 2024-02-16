Около МЦД-4 «Внуково» открыли новые наземные переходы

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о новых наземных переходах, организованных возле станции МЦД-4 «Внуково».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram комплекса городского хозяйства столицы.

Как отметил Бирюков, три наземных пешеходных перехода на Внуковском шоссе созданы в рамках проекта по улучшению транспортной доступности новой станции.

В ходе работ расширены существующие тротуары, заменено более 7,6 тыс. кв. м дорожного покрытия проезжей части, убраны провода в кабельную канализацию, проложено 240 м водосточной сети, установлено 40 фонарей и уличных торшеров.

Ранее сообщалось, что в Московской области планируется благоустройство 85 объектов, из них 37 — общественные пространства: пешеходные зоны, площади, набережные и скверы.