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В Подмосковье 85 объектов благоустроят в 2024 году

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В Московской области планируется благоустройство 85 объектов, из них 37 — общественные пространства: пешеходные зоны, площади, набережные и скверы.
В Подмосковье 85 объектов благоустроят в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО.

«14 парков, десять парков в лесу, 11 активных зон в парках — это скейт-парки, и также мы в начале 2024 года открыли катки в наших парках — пять штук, а на летний период там будут организованы спортивные площадки — футбольные поля и разные игровые зоны», — заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин на заседании Мособлдумы.

По его словам, планируется также благоустройство восьми детских скверов.

Министр уточнил, что в число объектов благоустройства включены стелы воинской доблести и стелы трудовой доблести в Подольске.

Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.

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