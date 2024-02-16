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В ОЭЗ «Дубна» запустили производство нового теста для выявления туберкулёза

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Компании «ЭЛТА» и «Экспертные лабораторные технологии» (ЭЛТЕХ) разработали и зарегистрировали в Росздравнадзоре первый полностью отечественный тест для диагностики туберкулёза. Производство уже развёрнуто в ОЭЗ «Дубна».
В ОЭЗ «Дубна» запустили производство нового теста для выявления туберкулёза
  • Gettyimages.ru
  • © Svitlana Hulko

«Планируемый объём выпуска тестов — 300 тыс. штук год с возможностью масштабирования в два раза. Инвестиции в проект составили 70 млн рублей», — заявила зампред правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В набор «Игра-ТБ» входят вакуумные пробирки для забора крови и стимуляции находящихся в ней лимфоцитов специально сконструированными антигенами, а также комплект реагентов для определения лимфоцитарного ответа.

«Если человек инфицирован микобактерией, то в его крови имеются лимфоциты, способные распознавать антигены этого возбудителя», — уточнил руководитель «ЭЛТЕХ», кандидат биологических наук Виктор Мануйлов.

Набор прошёл клинические исследования в Московском областном клиническом противотуберкулёзном диспансере. Они показали, что разработка не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым показателям и превосходит.

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