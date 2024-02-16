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Внук Зюганова попал в 52-ю больницу из-за коронавируса

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Анастасия Румянцева
Внук главы КПРФ Геннадия Зюганова Леонид рассказал в беседе с RT о том, что заболел коронавирусом и поступил в больницу №52. Об этом он сказал на фоне сообщений о его экстренной госпитализации.
Внук Зюганова попал в 52-ю больницу из-за коронавируса
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Это, конечно, сильно преувеличено. Я просто с ковидом, да, поступил в 52-ю больницу. Сейчас я уже иду на поправку, наоборот. То, что меня экстренно привезли и я в очень плохом состоянии, — нет, всё нормально. Просто единственное, гражданам советую самолечением не заниматься и чаще к врачам обращаться, тогда всё будет нормально», — отметил собеседник RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что внук Геннадия Зюганова Леонид экстренно госпитализирован в Москве с ковидом.

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