Внук Зюганова попал в 52-ю больницу из-за коронавируса
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«Это, конечно, сильно преувеличено. Я просто с ковидом, да, поступил в 52-ю больницу. Сейчас я уже иду на поправку, наоборот. То, что меня экстренно привезли и я в очень плохом состоянии, — нет, всё нормально. Просто единственное, гражданам советую самолечением не заниматься и чаще к врачам обращаться, тогда всё будет нормально», — отметил собеседник RT.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что внук Геннадия Зюганова Леонид экстренно госпитализирован в Москве с ковидом.