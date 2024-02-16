Варшавер сообщил, что немного заболел и причин для госпитализации не видит
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«Никаких (причин. — RT) даже близко не было, чтобы госпитализировать. Единственное, я вызывал врача, чтобы померить, есть ли ковид или грипп. Ничего нет. Отрицательно. Ну немножко насморк, немножко кашель. Каждый второй сейчас бедствует в этом вопросе. А завтра я уже на работу иду, всё хорошо, слава Богу», — рассказал он.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Варшаверу стало плохо в его квартире в Москве.