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Варшавер сообщил, что немного заболел и причин для госпитализации не видит

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Анастасия Румянцева
Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал в беседе с RT, что причин для госпитализации нет, у него небольшой насморк и кашель.
Варшавер сообщил, что немного заболел и причин для госпитализации не видит
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«Никаких (причин. — RT) даже близко не было, чтобы госпитализировать. Единственное, я вызывал врача, чтобы померить, есть ли ковид или грипп. Ничего нет. Отрицательно. Ну немножко насморк, немножко кашель. Каждый второй сейчас бедствует в этом вопросе. А завтра я уже на работу иду, всё хорошо, слава Богу», — рассказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Варшаверу стало плохо в его квартире в Москве.

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