В Москве рассказали о программе празднования китайского Нового года в выходные
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Об этом сообщает газета «Известия».
Посетители смогут посмотреть китайские мультфильмы дунхуа и представления кукольного театра теней.
В Московском зоопарке пройдёт познавательно-развлекательная программа «Китайский Новый год. Панды и другие животные Азии».
На Новом Арбате будут работать мастер-классы по созданию барабана-погремушки для отпугивания злых духов, а на Тверской площади гости узнают о китайских традициях чаепития.
Также гостей фестиваля научат делать талисман на удачу, китайские фонарики из бумаги, грим для маски Пекинской оперы.
Ранее посольство Китая в России выразило надежду, что фестиваль «Китайский Новый год в Москве» станет историческим событием для двух стран.