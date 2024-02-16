В Москве рассказали о программе празднования китайского Нового года в выходные

В столице 16—18 февраля продолжается фестиваль «Китайский Новый год в Москве».

Об этом сообщает газета «Известия».

Посетители смогут посмотреть китайские мультфильмы дунхуа и представления кукольного театра теней.

В Московском зоопарке пройдёт познавательно-развлекательная программа «Китайский Новый год. Панды и другие животные Азии».

На Новом Арбате будут работать мастер-классы по созданию барабана-погремушки для отпугивания злых духов, а на Тверской площади гости узнают о китайских традициях чаепития.

Также гостей фестиваля научат делать талисман на удачу, китайские фонарики из бумаги, грим для маски Пекинской оперы.

Ранее посольство Китая в России выразило надежду, что фестиваль «Китайский Новый год в Москве» станет историческим событием для двух стран.