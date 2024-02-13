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Посольство Китая: Новый год в Москве станет историческим событием для двух стран

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Посольство Китая в России выразило надежду, что фестиваль «Китайский Новый год в Москве» станет историческим событием для двух стран.

Об этом, как пишут «Ведомости», дипломатическая миссия написала в своём Telegram.

Уточняется, что торжественное открытие фестиваля прошло 9 февраля в Камергерском переулке, который стал одной из главных площадок события. В церемонии старта мероприятия принимали участие представители правительства Москвы, МИД России и посольства КНР в России.

Как подчёркивает издание, организаторы фестиваля постарались максимально аутентично воссоздать дух празднования китайского Нового года. Главные площадки фестиваля — Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар, Новый Арбат, Московский зоопарк – украшены традиционной атрибутикой, фигурками драконов и красной иллюминацией.

При этом событийная повестка и культурно-развлекательная программа также переносят гостей в атмосферу настоящего китайского праздника.

Вместе с этим эксперты в беседе с газетой подчёркивают, что данное мероприятие выходит за рамки чисто культурного события. Так, например, по мнению политолога, директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, проведение фестиваля транслирует смыслы как мировому сообществу, так и гражданам двух стран: Россия и Китай настолько близки, что готовы отмечать национальные праздники друг друга.

Фестиваль продлится до 18 февраля.

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