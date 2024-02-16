В банке «Уралсиб» опровергли приостановку выдачи семейной ипотеки
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«Банк не приостанавливал выдачу семейной ипотеки. Она по-прежнему доступна в одновременной комбинации с двумя опциями. Это программа «Суперстарт», представляющая собой рассрочку от шести месяцев, и программа «Сверхлимит», позволяющая получить дополнительную сумму для покупки жилья, превосходящего по стоимости возможные лимиты по семейной ипотеке», — рассказали там.
Ранее ТАСС сообщил, что «Уралсиб», «АкБарс» и Московский кредитный банк остановили выдачу семейной ипотеки.