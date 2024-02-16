СК: умер ребёнок, пострадавший во время пожара в Благовещенске
Информация об этом появилась в Telegram-канале СУСК Приамурья.
По данным ведомства, на 24-летнюю мать малыша было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Ранее пожарные спасли ребёнка из горящей квартиры в Амурской области.
Также в Якутии завели дело по факту гибели двоих детей при пожаре.