СК: умер ребёнок, пострадавший во время пожара в Благовещенске

Ребёнок, пострадавший 3 февраля во время пожара в квартире в Благовещенске, умер в больнице.

Информация об этом появилась в Telegram-канале СУСК Приамурья.

По данным ведомства, на 24-летнюю мать малыша было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее пожарные спасли ребёнка из горящей квартиры в Амурской области.

Также в Якутии завели дело по факту гибели двоих детей при пожаре.