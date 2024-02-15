В Якутии завели дело по факту гибели двоих детей при пожаре
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
По имеющейся информации, инцидент произошёл днём 15 февраля.
При тушении пожара в частном доме были обнаружены тела двоих детей 2017 и 2019 годов рождения.
«На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета, следователи-криминалисты аппарата следственного управления, сотрудники оперативных служб. Проводятся осмотр места происшествия, допросы и иные необходимые следственные действия», — сказали в управлении.
Ранее сообщалось, что в деревне Галаево Курганской области в результате возгорания в частном жилом доме погибла семья из пяти человек.