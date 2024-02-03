Пожарные спасли ребёнка из горящей квартиры в Амурской области

Пожар вспыхнул в квартире одного из многоэтажных домов в городе Благовещенске Амурской области. Прибывшие на место пожарные обнаружили в жилище четырёхлетнего ребёнка.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, малыша нашли за диваном, он был без сознания. Спасатели оказали ему первую помощь. Ребёнок жив.

«На месте работали 19 специалистов и пять единиц техники МЧС России», — отметили в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что всего из дома вывели восемь человек, двое из которых — дети. Квартира, в которой началось возгорание, не была оборудована пожарным извещателем.

Ранее жительница деревни Юрги Абатского района Кемеровской области рассказала, как спасла троих детей из пожара.