Жительница Кемеровской области рассказала RT, как спасла троих детей из пожара
- РИА Новости
По словам собеседницы RT, к ней в квартиру постучался пятилетний мальчик с криком «У нас пожар!». Вместе с ним она вывела в подъезд ещё одного ребёнка — четырёх лет, а потом вернулась, чтобы спасти младшую девочку, которой год и восемь месяцев.
«Она была в углу комнаты. Боялась, что она могла надышаться, но всё обошлось», — сказала девушка.
После этого Коблик вернулась в квартиру и до приезда пожарных потушила огонь.
Она добавила, что не считает свой поступок особенным, поскольку действовала на автомате.
«Только на следующий день поняла, что сама могла там задохнуться», — поделилась собеседница.
Матери детей дома не было. Где конкретно она находилась, неизвестно. Причины ЧП пока не установлены.
Ранее сообщалось, что во время пожара в девятиэтажном доме в Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей.