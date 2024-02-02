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Жительница Кемеровской области рассказала RT, как спасла троих детей из пожара

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Жительница Юрги в Кемеровской области Алёна Коблик рассказала в беседе с RT, как спасла троих детей из пожара.
Жительница Кемеровской области рассказала RT, как спасла троих детей из пожара
  • РИА Новости

По словам собеседницы RT, к ней в квартиру постучался пятилетний мальчик с криком «У нас пожар!». Вместе с ним она вывела в подъезд ещё одного ребёнка — четырёх лет, а потом вернулась, чтобы спасти младшую девочку, которой год и восемь месяцев.

«Она была в углу комнаты. Боялась, что она могла надышаться, но всё обошлось», — сказала девушка.

После этого Коблик вернулась в квартиру и до приезда пожарных потушила огонь.

Она добавила, что не считает свой поступок особенным, поскольку действовала на автомате.

«Только на следующий день поняла, что сама могла там задохнуться», — поделилась собеседница. 

Матери детей дома не было. Где конкретно она находилась, неизвестно. Причины ЧП пока не установлены.

Ранее сообщалось, что во время пожара в девятиэтажном доме в Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей.

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