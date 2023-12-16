В Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей во время пожара в жилом доме

Во время пожара в девятиэтажном доме в Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

«В девятиэтажном доме... загорелась квартира на площади 60 кв. м. Из подъезда сотрудниками МЧС России спасены 19 человек, из них 11 детей», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что пожар ликвидировали 29 спасателей и семь единиц техники МЧС России.

Ранее в одной из квартир жилого дома №2 по ул. Бумажной в Санкт-Петербурге произошёл пожар, в результате которого эвакуировали 50 человек, двое жильцов пострадали.