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Путин выразил надежду на активное участие бизнеса в развитии ВСМ

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Президент России Владимир Путин заявил на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в стране, что рассчитывает на активное участие бизнеса в развитии ВСМ в России.

«Рассчитываю, что региональные власти, федеральные ведомства, компания «Российские железные дороги», другие наши ведущие компании, бизнес примут самое активное и заинтересованное участие в предстоящей масштабной работе», — отметил российский лидер.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что первая партия из 28 поездов для ВСМ обойдётся в 148 млрд рублей.

Также, по его словам, поезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург будут ходить каждые 15 минут.

В декабре Путин заявил, что Россия будет укреплять железнодорожную отрасль.

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