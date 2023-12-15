Путин заявил, что Россия будет укреплять железнодорожную отрасль

Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет работать над укреплением железнодорожной отрасли.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы и дальше будем укреплять железнодорожную отрасль», — сказал он.

По словам Путина, необходимо решать вопрос о повышении скорости перевозок, качества обслуживания пассажиров и перевозки грузов.

15 декабря Путин дал старт рабочему движению поездов на новой железнодорожной линии Выходной — Лавна в Мурманской области.

Отмечается, что открытие движения по линии позволит начать перевозки грузов в новый морской порт Лавна на берегу Кольского залива.

Кроме того, президент России заявил, что в России высокоскоростные железные дороги (ВСМ) в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка.