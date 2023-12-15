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Путин дал старт движению на новой железнодорожной линии в Мурманской области

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Российский президент Владимир Путин дал старт рабочему движению поездов на новой железнодорожной линии Выходной — Лавна в Мурманской области.
Путин дал старт движению на новой железнодорожной линии в Мурманской области
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что открытие движения по линии позволит начать перевозки грузов в новый морской порт Лавна на берегу Кольского залива.

«Разрешаю», — ответил российский лидер на просьбу разрешить движение по этому участку.

Уточняется, что полностью ввести в эксплуатацию новую линию планируют в следующем году. Это позволит доставлять в порт 18 млн т грузов в год.

В июле Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ — 2».

16 октября президент по видеосвязи открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе.

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