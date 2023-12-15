Путин дал старт движению на новой железнодорожной линии в Мурманской области
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
В материале отмечается, что открытие движения по линии позволит начать перевозки грузов в новый морской порт Лавна на берегу Кольского залива.
«Разрешаю», — ответил российский лидер на просьбу разрешить движение по этому участку.
Уточняется, что полностью ввести в эксплуатацию новую линию планируют в следующем году. Это позволит доставлять в порт 18 млн т грузов в год.
В июле Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ — 2».
16 октября президент по видеосвязи открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе.