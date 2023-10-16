Путин дал старт движению по мостам в Мариуполе и в Ленинградской области

Российский президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новым или отремонтированным дорожным объектам в пяти регионах страны.

Как пишет ТАСС, в числе открытых объектов: мост через реку Кальмиус в Мариуполе (ДНР), мост через реку Свирь в Ленинградской области, участки дорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области, а также транспортные развязки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

Отмечается, что в церемонии принимали участие главы регионов, а вице-премьер Марат Хуснуллин после их выступлений заявил о готовности к открытию объектов и попросил Путина дать разрешение.

«Разрешаю, поехали», — дал команду президент.

Ранее Путин назвал очень хорошими темпы дорожного строительства в России.