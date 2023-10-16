Путин назвал очень хорошими темпы дорожного строительства в России

Темпы строительства новых дорожных объектов в России очень хорошие, в текущем году будет приведено в нормативное состояние 31 тыс. км. дорог. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Всего в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км. дорог», — сказал он в ходе церемонии открытия объектов дорожного строительства в регионах России.

Путин напомнил, что в прошлом году было отремонтировано 29 тыс. км дорог.

Российский лидер также отметил, что строительные работы дорожных объектов завершены и вводятся в эксплуатацию в Донецкой Народной Республике, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях