Путин принимает участие в церемонии открытия дорожных объектов в регионах России

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия объектов дорожного строительства в российских регионах.

Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что строительные работы дорожных объектов завершены и вводятся в эксплуатацию в Донецкой Народной Республике, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях

«Дорожное хозяйство — одна из значимых отраслей отечественной экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы», — сказал Путин.

По словам российского лидера, по итогам прошлого года в России довели до нормативного состояния 50% региональных дорог.

В 2023 году уже построено и отремонтировано более 10 тыс. км дорог, добавил президент.

Ранее Путин назвал восстановление железных дорог в новых регионах одним из приоритетов российских властей.