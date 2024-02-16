Савельев: первая партия из 28 поездов для ВСМ обойдётся в 148 млрд рублей
Об этом он рассказал во время совещания с российским президентом Владимиром Путиным по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.
По словам главы ведомства, данную партию поездов планируется поставить на линию к 2028 году.
Также Савельев заявил, что поезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург будут ходить с частотой 10—15 минут.
Кроме того, сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал строительство ВСМ от Москвы до Минска.