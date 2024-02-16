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Савельев: первая партия из 28 поездов для ВСМ обойдётся в 148 млрд рублей

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Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург потребует 148 млрд рублей, заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Об этом он рассказал во время совещания с российским президентом Владимиром Путиным по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

По словам главы ведомства, данную партию поездов планируется поставить на линию к 2028 году.

Также Савельев заявил, что поезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург будут ходить с частотой 10—15 минут.

Кроме того, сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал строительство ВСМ от Москвы до Минска.

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