Савельев: первая партия из 28 поездов для ВСМ обойдётся в 148 млрд рублей

Первая партия из 28 поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург потребует 148 млрд рублей, заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Об этом он рассказал во время совещания с российским президентом Владимиром Путиным по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

По словам главы ведомства, данную партию поездов планируется поставить на линию к 2028 году.

Также Савельев заявил, что поезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург будут ходить с частотой 10—15 минут.

Кроме того, сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал строительство ВСМ от Москвы до Минска.