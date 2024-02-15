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Путин: Лукашенко поддержал строительство ВСМ от Москвы до Минска

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Минска, отметил российский лидер Владимир Путин на совещании.
Путин: Лукашенко поддержал строительство ВСМ от Москвы до Минска
  • globallookpress.com

Президент назвал реализуемой перспективой строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Организация такого сообщения возможна и в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также Минска, подчеркнул он.

«Что касается Минска, то с президентом Белоруссии Александром Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», — сказал Путин.

В июне прошлого года министр транспорта Виталий Савельев согласился изучить идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из России до Минска, продлив планируемую трассу Москва — Санкт-Петербург.

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