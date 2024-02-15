Путин: Лукашенко поддержал строительство ВСМ от Москвы до Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Минска, отметил российский лидер Владимир Путин на совещании.

Президент назвал реализуемой перспективой строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Организация такого сообщения возможна и в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также Минска, подчеркнул он.

«Что касается Минска, то с президентом Белоруссии Александром Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», — сказал Путин.

В июне прошлого года министр транспорта Виталий Савельев согласился изучить идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из России до Минска, продлив планируемую трассу Москва — Санкт-Петербург.