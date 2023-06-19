Савельев поддержал идею рассмотреть строительство железнодорожной магистрали в Минск

Российский министр транспорта Виталий Савельев согласился изучить идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из России до Минска, продлив планируемую трассу Москва — Санкт-Петербург.

Вопрос о строительстве такой магистрали был задан министру во время сессии Парламентского собрания союза Беларуси и России.

Савельев отметил, что сначала планируется строительство ВСМ из Москвы в Петербург, а затем власти смогут рассмотреть «вторую часть дороги — на Минск».

«Давайте вместе просто осмыслим, посмотрим, сколько она будет стоить и что она нам даст», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой в интервью RT заявил, что российско-белорусские отношения в настоящее время переживают очень серьёзный подъём.