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Посол Белоруссии: российско-белорусские отношения переживают очень серьёзный подъём 

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Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой в интервью RT на ПМЭФ-2023 заявил, что российско-белорусские отношения в настоящее время переживают очень серьёзный подъём.

«Российско-белорусские отношения в настоящее время переживают очень серьёзный подъём, в последние два года», — сказал он.

По словам дипломата, основой для этого стали дорожные карты и союзные программы по ключевым отраслям промышленности и сельского хозяйства, транспорта и социальной сферы.

«На сегодняшний день 80% этих союзных программ уже выполнены», — заявил посол.

При этом Крутой добавил, что с учётом договорённостей лидеров двух стран появляется много новых сфер сотрудничества, в том числе атомной энергетики, микроэлектроники, станкостроения.

Ранее в российском МИД заявили, что сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и военную доктрину.

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