Терапевт Мацкевич посоветовала больше гулять при метеозависимости

Врач-терапевт флагманской клиники «Будь здоров» Надежда Мацкевич заявила, что метеозависимость нельзя назвать болезнью, но её проявления могут заметно снизить качество жизни.

«Если вы заметили, что ваш организм чутко реагирует на смену погодных условий, обратитесь за консультацией к врачу-терапевту, расскажите о своих симптомах. Врач посоветует меры профилактики и препараты, с помощью которых вы сможете оказать себе первую помощь, в частности снизить при необходимости артериальное давление», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, важно больше гулять и отдыхать, снижать уровень стресса, питаться лёгкой и здоровой пищей.

Как отметила Мацкевич, при наличии хронических заболеваний необходимо иметь дома соответствующие лекарства и другие средства первой помощи.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.