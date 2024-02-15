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Терапевт Мацкевич посоветовала больше гулять при метеозависимости

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Врач-терапевт флагманской клиники «Будь здоров» Надежда Мацкевич заявила, что метеозависимость нельзя назвать болезнью, но её проявления могут заметно снизить качество жизни.
Терапевт Мацкевич посоветовала больше гулять при метеозависимости
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Dementyev

«Если вы заметили, что ваш организм чутко реагирует на смену погодных условий, обратитесь за консультацией к врачу-терапевту, расскажите о своих симптомах. Врач посоветует меры профилактики и препараты, с помощью которых вы сможете оказать себе первую помощь, в частности снизить при необходимости артериальное давление», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, важно больше гулять и отдыхать, снижать уровень стресса, питаться лёгкой и здоровой пищей.

Как отметила Мацкевич, при наличии хронических заболеваний необходимо иметь дома соответствующие лекарства и другие средства первой помощи.

Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.

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