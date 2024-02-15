Терапевт Мацкевич посоветовала больше гулять при метеозависимости
- Gettyimages.ru
- © Sergey Dementyev
«Если вы заметили, что ваш организм чутко реагирует на смену погодных условий, обратитесь за консультацией к врачу-терапевту, расскажите о своих симптомах. Врач посоветует меры профилактики и препараты, с помощью которых вы сможете оказать себе первую помощь, в частности снизить при необходимости артериальное давление», — сказала она в беседе с Life.ru.
По её словам, важно больше гулять и отдыхать, снижать уровень стресса, питаться лёгкой и здоровой пищей.
Как отметила Мацкевич, при наличии хронических заболеваний необходимо иметь дома соответствующие лекарства и другие средства первой помощи.
Ранее и. о. директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал погоду на территории России, а также заявил о тенденции к потеплению климата. По его словам, страна характеризуется сильной погодной изменчивостью.